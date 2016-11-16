İzmir'de Aliağa-Torbalı arası banliyö taşımacılığını işleten TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin ortak şirketi olan İZBAN A.Ş. personeli tarafından alınan grev kararı, 8’inci gününde tarafların anlaşmasıyla son buldu. İZBAN, bu sabah saat 05.40’te Aliağa ile Cumaovası arasında seferlere başladı. İzmir halkı, İZBAN’daki grevin son bulmasını sevinçle karşıladı. İZBAN’da 8 gün süren grev, özellikle Aliağa ve Cumaovası’ından işe gidip gelenleri zor durumda bırakmıştı. Tarafların anlaşmasıyla İzmir halkı rahat bir nefes aldı.

Abdülaziz Baydilli