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İzcilerden Afrin’e destek

Türkiye İzcilik Federasyonu Erzurum İl Temsilciliği, 2018 Kış Kampı start aldı. İzciler kampta Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatına destek vererek, askerler için dua etti.

İzcilerden Afrine destek

01 Şubat 2018 09:09

Erzurum İl Temsilciliği bünyesinde faaliyetini sürdüren izcilik branşına devam eden 80 izci, kampta liderleri eşliğinde kış koşullarında yaşama ve hayatta kalma eğitimleri alıyor. İzcilik Temsilciliği tesislerinde yapılan kış kampında izciler kayak öğrenerek kızak kaymanın da keyfini çıkarıyorlar.

Okul stresini atıp, kampın keyfini çıkaran izciler, aynı zamanda soğuk ve karda yaşama kurallarını da uygulayarak öğreniyorlar. Kar mağarası, iglo yapıp, karda ve soğukta hayatta kalma dersleri alıyorlar.
İzciler kış kampında gönüllerinin Afrin’de olduğunu belirterek, Türk askeri için dualar ederek marş söylediler.
Türkiye İzcilik Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Özcan Işık, "İzcilerimiz gönlü kalbi Afrin’de görev yapan askerimizin yanında. Bu sene kampımız çok önemli. Şu anda Mehmetçiğimiz Afrin’de. Bu sene kampımızın teması tamamen Afrin. Milli ruhu yaşamamızı sağlıyoruz" diye konuştu. 

Sefa Tetik - Şahap Gürler
 

 

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