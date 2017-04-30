İzdivaç yasağından sonra ilk açıklama ‘Kısmetse Olur’dan geldi!

Evlilik programlarının yasaklanmasına dair bir haber bugün KHK ile duyuruldu. Bunun ardından ilk açıklama Kısmetse Olur programının yapımcısı Haluk Şirin’den geldi.

“İlk günden bu yana verdiğiniz tüm desteklere çok çok teşekkür ederiz. Kısmetse Olur yeni yasal düzenleme nedeni ile bugün sona ermiştir. Bir sure Iste benim stilim ile beraberiz, sonra eylemlerimiz hızlanarak devam edecek ;) Kismetse Olur süresince istemeden her kimi kırdıysak affola Küfür edenlere de teşekkür edenlere de sonsuz sevgi ve saygılarımızla"

İKİNCİ AÇIKLAMA

Şirin, kararın yanlış anlaşılmasından sonra ikinci bir tweet attı. Ve “Büyük ihtimal pazartesi Kısmetse Olur devam edecekmiş… Kanal pazartesi durumu netleştirecek. Tekrar çekim koyduk, gelişmeleri bildireceğim” yazdı.

Şirin, Twitter hesabından programın yasal düzenleme nedeniyle ekrana veda ettiğini yazdı:

Kaynak: Gazetevatan