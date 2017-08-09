İZEV projesine destek sürüyor

İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV)’in ‘Sanat ve Biz’ projesi kaldığı yerden devam ediyor. Down sendromlu gençlerin sesini sanat aracılığıyla duyurmayı hedefleyen proje ile down sendromlu gençler, dünyaca ünlü 12 klasik esere yüzleri ile hayat vererek ‘Biz de Varız’ mesajı veriyorlar. Projenin sponsorlarından Berko İlaç ise İZEV’in ‘Sanat ve Biz’ projesine desteğini sürdürdüğünü açıkladı. Proje lansmanının Ocak 2017’de gerçekleştirildiği ‘Sanat ve Biz’, İstanbul’da çeşitli alışveriş merkezleri ve üniversitelerde başladığı farkındalık oluşturma çalışmalarını Türkiye genelinde sürdürmeye devam ediyor. Bursa, Ankara, Konya, İzmir ve Muğla’da açılan sergiler, ziyaretçileri tarafından yoğun ilgi ve destek görüyor.

Sergi davetiyelerini ve duyurularını bulundukları illerde görev yapan doktorlara ve eczacılara ulaştıran Berko İlaç saha ekibi, sergilere katılarak özel gençlerle bir arada vakit geçirme ve ‘Biz de Varız’ çağrılarına ses olma fırsatı buluyor.