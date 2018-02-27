İzin verin Afrin’de savaşalım

Türkiye’nin dört bir yanından Meclis’e gelen dilekçelerde vatandaşlar Afrin’de savaşmak için izin istedi. Bingöl’ün Kığı ilçesinden “Afrin’de savaşmak istiyorum” başlığıyla dilekçe yazan T.A. “Ben Afrin’e gitmek istiyorum. Ülkem için milletim için namusum için şerefim için toprağım için bana bu fırsatı vermenizi istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’dan bana bu fırsatı vermesini ve milletim, toprağım için Afrin’e gitmek istiyorum” dedi. Zile M Tipi Cezaevinden yazan O.U. ise dilekçesinde hükümlü olduğunu, Afrin harekâtına katılmak istediğini ifade etti. İstanbul’dan gelen dört dilekçede ise vatandaşlar komisyona “Yeni İstiklal Harbi’ni savunmadan taarruza dönüştüren Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’a ‘Mareşal’ unvanı verilmesini talep ediyoruz” isteğiyle başvuruda bulundu. Fethiye’den yazan V.G. de “Cumhurbaşkanı için özel Başkomutanlık üniforması hazırlanması” talebi ile Komisyona başvurdu.

Türkiye Gazetesi