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İzinsiz afiş asanlara cezai işlem

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir merkezinde otobüs duraklarına izinsiz reklam, afiş ve ilan gibi bildiri ve kağıt asanlara yönelik çalışma yaptı, asanlar hakkında cezai işlem uyguladı.

İzinsiz afiş asanlara cezai işlem

04 Ekim 2016 15:03

Daire Başkanı Aydoğan İra, çevre kirliliği oluşturan bu durumlara göz yummayacaklarını vurguladı, izinsiz afiş asanlara Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandığını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, şehir merkezinde bulunan otobüs duraklarına izinsiz afiş yapıştıranları affetmedi. Şehir merkezindeki duraklarda yapıştırılan afişleri söken ekipler, yapanlar hakkında cezai işlem uyguladı. Çevre kirleten bu tür olaylara göz yummayacaklarını vurgulayan Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra, yaptığı açıklamada, “Ulaşım Dairesi ile birlikte yaptığımız çalışmaları sürekli olarak sürdürüyoruz. Otobüs duraklarına afiş, ilan ve benzeri kağıt yapıştıranlara çevreyi kirletmeleri dolayısıyla Kabahatler Kanunu’ndan cezalar uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür cezalara maruz kalmamaları açısından bu tür afişleri yapıştırmaması gerekmektedir. Otobüs duraklarının amacı bu değildir, kirletenler cezasız kalmayacaktır. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çevre temizliğine Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla çok hassas derecede önem vermekteyiz” dedi. 

Etiketler: cezai işlem, izinsiz afiş asma


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