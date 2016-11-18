Bir grup kadın, cinsel istismarla ilgili tasarıya tepki göstermek için İstiklal Caddesi üzerindeki Süleymaniye Caddesi önünde basın açıklaması ve gösteri yapmak istedi. Burada önlem alan polis ekipleri OHAL kapsamında izinsiz gösteri ve basın açıklamanın İstiklal Caddesi ve çevresinde yapılmasının yasak olduğu konusunda eylemcileri uyardı. İkazlara rağmen direnen 12 kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kadınlar çevik kuvvet otobüslerine bindirilerek Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne götürüldüler.

Gökhan İçkilli - Kenan Akyüz