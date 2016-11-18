Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » İzinsiz cinsel istismar protestosuna 12 gözaltı

İzinsiz cinsel istismar protestosuna 12 gözaltı

Samsun’da, cinsel istismarla ilgili tasarıyı protesto etmek için izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruptaki 12 kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

İzinsiz cinsel istismar protestosuna 12 gözaltı

18 Kasım 2016 22:05

Bir grup kadın, cinsel istismarla ilgili tasarıya tepki göstermek için İstiklal Caddesi üzerindeki Süleymaniye Caddesi önünde basın açıklaması ve gösteri yapmak istedi. Burada önlem alan polis ekipleri OHAL kapsamında izinsiz gösteri ve basın açıklamanın İstiklal Caddesi ve çevresinde yapılmasının yasak olduğu konusunda eylemcileri uyardı. İkazlara rağmen direnen 12 kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kadınlar çevik kuvvet otobüslerine bindirilerek Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne götürüldüler. 

Gökhan İçkilli - Kenan Akyüz

Etiketler: izinsiz cinsel istismar protestosu, Samsun


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!