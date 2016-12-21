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İzinsiz eğitim faaliyetine geçit yok!

Yeni çıkarılan kanun gereği izinsiz eğitim ve öğretim faaliyeti gösteren yerler hem kapatılacak hem de idari para cezası verilecek.

İzinsiz eğitim faaliyetine geçit yok!

21 Aralık 2016 12:35

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6764 Sayılı Kanun ile özel öğretim kurumlarına uygulanan cezalarda revizyona gidildiğini belirtti. Düzenlemeyle izinsiz eğitim ve öğretim faaliyeti gösteren yerlerin hem kapatılacağını hem de brüt asgari ücretin 20 katı tutarında idari para cezası verileceğini ifade eden Şamlıoğlu, "Böylelikle Bakanlığımızın gözetim ve denetiminde olmayan, kayıt dışı olarak faaliyet göstermek isteyen eğitim kurumlarının etkin bir şekilde önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu sayede velilerimizin, öğrencilerimizin, personelimizin, Bakanlığın tanımadığı bir kurumla yaşayacağı sorunlar en başta engellenmiş olacak" dedi.

Kanunun izinsiz faaliyet gösteren yerlerin yanı sıra mevcut özel öğretim kurumlarına uygulanan yaptırımlarda da köklü değişiklikleri kapsadığına işaret eden Şamlıoğlu, önceki düzenlemenin uygulamada çeşitli aksaklıklara neden olduğunu ve yeni cezalarla daha etkin ve caydırıcı bir sistemin öngörüldüğünü kaydetti."Eski düzenlemede özel öğretim kurumlarımıza 'geçici kapatma' ya da 'sürekli kapatma' şeklinde olmak üzere iki tür ceza uygulanıyordu" diyen Şamlıoğlu, "'Geçici kapatma' yaptırımına tabi fiilleri işleyen kurumların faaliyetleri, maarif müfettişlerince hazırlanacak rapor doğrultusunda 15 günden 3 aya kadar dondurulmaktaydı. Bir kurumun geçici kapatma cezası alması ve aynı fiili tekrar işlemesinin yanı sıra Milli Eğitimin genel ve özel amaçlarına, temel ilkelerine uymaması veya kurucunun kurumunu mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak kapatmaması ise sürekli kapatma yaptırımına tabi tutuluyordu. Ancak özellikle özel okullara verilen geçici kapatma cezalarının fiilen uygulanmasında eğitim hizmetinin aksaması ve öğrencilerin olası mağduriyetleri gözetilerek ders yılı bitimi bekleniyor ve bu da cezanın caydırıcılığının önüne geçiyordu. Yeni gelen idari para cezası sisteminde, kurumların mevzuata aykırı fiilleri, fiilin türüne göre asgari ücret bazında yaptırımlara tabi tutuldu. Burada cezaların uygulanmasında da kademeler öngörüldü. Örneğin mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıştırmayan bir kurum, brüt asgari ücretin on katı tutarında bir idari para cezası ödeyecek, aynı fiili tekrar işlemesi halinde ise bu defa brüt asgari ücretin 20 katı tutarında bir ceza ile karşı karşıya kalacak. Nihayetinde aynı fiili üçüncü kez tekrarlaması halinde ise artık kurumun ruhsatı iptal edilecek" açıklamasında bulundu.

Şamlıoğlu, kurumlara öngörülen bu cezaların yanı sıra kurumunu mevzuatın öngördüğü şekilde kapatmayan kurucular ile soruşturma sonucunda kurumunun kapanmasına sebebiyet veren kuruculara, bu fiilleriyle kamu hizmetini aksattıklarından ötürü yaptırım uygulanacağını ifade etti. Bu kişilerin 5 yıl geçmeden yeniden bir özel öğretim kurumu açamayacağını, başka bir özel öğretim kurumunu devralamayacağını veya böyle bir kuruma ortak olamayacağını kaydeden Şamlıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yapılan değişiklik neticesinde bir kurumun Bakanlıkça onaylı yerleşim planında izinsiz değişiklik yapması, gerçeğe aykırı reklam ve ilan vermesi veya reklam ve ilanlarda öğrenci resim ve bilgilerini kullanması, haftalık ders çizelgesi ve programları Bakanlık izni olmadan kurumda uygulaması, Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na, bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelik ve yönergelerde belirtilen hükümlere aykırı fiillerde bulunması halinde brüt asgari ücretin 5 katı, mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıştırmaması veya mevzuata aykırı personel çalıştırması, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uymaması halinde brüt asgari ücretin 10 katı, kurum açma şartlarından herhangi birini kaybetmesi halinde ise brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanması öngörülüyor." 


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