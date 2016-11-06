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İzinsiz eylem yapmak isteyen HDP’li gruba müdahale

Antalya’nın Kepez ilçesinde HDP’li milletvekillerinin tutuklanmasını izinsiz protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti.


06 Kasım 2016 16:22

Edinilen bilgiye göre, Güneş Mahallesi’ndeki HDP Kepez İlçe Örgütü önünde toplanan bir grup, HDP'de gözaltıları ve tutuklanmaları protesto etmek istedi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, eylemin izinsiz olduğunu söyleyerek grubun dağılmasını istedi. Mehmet Atay Caddesi’nin geliş ve gidiş noktasının kapatılmasının ardından polis eylemcilere TOMA’dan tazyikli suyla müdahale etti. Göstericiler ilçe binası ve ara sokaklara kaçarken, polis de kaçan grubun peşinden gitti.

Polis HDP binası önünde toplanan diğer guruplara da müdahale etti. Polis ve gruplar arasında zaman zaman arbede yaşandı. Olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına alındı. 

Ertuğrul Gün - Suat Metin

Etiketler: HDP’li gruba müdahale, izinsiz eylem


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