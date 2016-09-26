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İzinsiz gösteriden gözaltına alınan 14 şüpheli serbest bırakıldı

Kadıköy’de “Laikliği Kazanacağız” başlıklı bildiri dağıtarak izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 14 şüpheli mahkeme sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

İzinsiz gösteriden gözaltına alınan 14 şüpheli serbest bırakıldı

26 Eylül 2016 18:07

“Laikliği Kazanacağız” bildirisi dağıtarak izinsiz gösteri yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheli bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığı tarafından sorgulanan 14 şüpheli “polise mukavemet”, “toplantı, gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan ve aralarında Birleşik Haziran Hareketi üyelerinin de bulunduğu 14 şüphelinin tamamı serbest bırakıldı. Hakimlik serbest bıraktığı şüphelilerden 6’sı hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Gözaltına alınan isimler arasında Halkın Türkiye Komünist Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi İstanbul İl Başkanı Deniz Demirdöğen de bulunuyordu.

Başak Akbulut
İSTANBUL


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