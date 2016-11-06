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İzinsiz gösteriye polis müdahale etti

Samsun'da bir grup, tutuklanan HDP milletvekilleri ve gazeteciler için izinsiz gösteri yapmak isteyince, polis müdahale etti.

İzinsiz gösteriye polis müdahale etti

06 Kasım 2016 16:44
İzinsiz gösteriye polis müdahale etti - Tıkla İzle

Kendilerine 'Emek ve Demokrasi Güçleri' ismini veren bir grup, terör soruşturması çerçevesinde tutuklanan HDP'li milletvekilleri ve Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteciler için basın açıklaması ve gösteri yapmak istedi. Polis, İstiklal Caddesi Süleymaniye Geçidi'nde toplanan az sayıda kişiye izinsiz gösteri yaptıkları için önce uyarıda bulundu, ardından da ellerindeki dövizleri açmaya çalışan ve slogan atan gruba müdahale etti.

Kısa süren gerginliğin ardından kalabalık sessizce ara sokaklara dağıldı. 

Kenan Akyüz

Etiketler: izinsiz gösteri, polis müdahalesi, Samsun


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