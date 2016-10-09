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İzinsiz gösteriye polis müdahalesi: 36 gözaltı

Ankara Garı saldırısının yıl dönümünde Bursa’da izinsiz protesto yürüyüşü düzenlemek isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti. Olay sonrası 36 kişi gözaltına alındı.

İzinsiz gösteriye polis müdahalesi: 36 gözaltı

09 Ekim 2016 15:25

10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde yaşanan patlamanın yıl dönümünde Bursa’da protesto yürüyüşü yapmak isteyen bir grup, kent merkezinde toplandı. Polis ekiplerinin kanunsuz bir yürüyüş yapıldığı gerekçesiyle dağıtmak istediği grup, tüm uyarılara rağmen Setbaşı'ndan yürümeye devam etti. HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın polis ekipleri ile görüştüğü sırada başka bir grubun slogan atmasının ardından Çevik Kuvvet ekipleri gruba müdahale etti. Çıkan arbedenin ardından 36 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan sabah saatlerinde Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde teröristler tarafından bomba yüklü araçla yapılan saldırı sonucu 10 askerin şehit, 8 vatandaşın da yaşamını yitirmesi sebebiyle Bursa’daki birçok vatandaş da grubun protesto yürüyüşüne tepki gösterdi. 

Etiketler: bursa, izinsiz gösteri


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