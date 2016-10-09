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İzlanda-Türkiye geniş maç özeti - Türkiye İzlanda maçı sonucu

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri 3. maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geliyor.

İzlanda-Türkiye geniş maç özeti - Türkiye İzlanda maçı sonucu

09 Ekim 2016 21:42

CANLI ANLATIM (İKİNCİ YARI)

67' Fatih Terim'den bir hamle daha. Mevlüt Erdinç oyunda, Volkan Şen kenarda.

60' Milli takımımızda Cenk Tosun oyuna girdi, Yasin Öztekin kenara geldi.

54' Milli takımımızda hakeme itirazda bulunan Emre Mor sarı kart gördü.

46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Gudmundsson'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Arnason'nun kafa vuruşunda top Volkan Babacan'da kaldı.

8. dakikada topla birlikte ceza sahası içi sol çapraza inen Yasin'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

14. dakikada Gudmunsson'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda top kaleci Volkan'da kaldı.

16. dakikada Yasin'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Emre Mor'un vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

25. dakikada Ömer Toprak'ın kaptırdığı topla hızla ilerleyen Finnbogason'ın pasında Gylfi Sigurdsson ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluştu. Sigurdsson'nun sert vuruşunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

36. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Birkir Bjarnason'un sert vuruşunda kaleci Volkan topu iki hamlede kontrol etti.

42. dakikada Elmar Bjarnason'un sağ kanattan vuruşunda ceza sahası içinde Ömer'e çarpan top ağlara gitti. 1-0

44. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Finnbogason kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 2-0


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