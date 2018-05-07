İzleyiciye emniyet kemeri taktıran oyun: 'Kazasız Kul Olmaz'

Dünyada bir ilke imza atan İstanbul Gelişim Sanat, iş ve trafik kazalarının yanı sıra ilk yardıma ve önemine de dikkat çekiyor. projenin kurucusu Zahrettin Çelik'in üstlendiği eğitsel stand up ; Sanat Danışmanlığını Zihni Göktay Yonca Evcimik Proje Danışmanlığını ise Ruhi Özcan ,Ergün Pedük,Ali Yücel Güler, Selçuk Gümüş, Oktay Gündoğdu ve sigortaliyiz.com yapıyor.

Tarkan Bulut'un muhteşem performansıyla seyircilere iki konuyu sunuyor .

Hem kurallara hemde insanları tebessüm ettirmeyi hedefliyor.

Seyircilerin düşüncüleri : Çocuklarıyla gösteriye gelenler .Projeyi çok beğendiklerini ülkenin her tarafına yayılması kazaların azalmasına pozitif yönde etki edeceğini belirtiler.

Gösteri Tarihi

10 Mayıs 20.00 Perşembe Altan Erbulak sahnesi bakırköy

Seyirciler Emniyet Kemeri Taktı

Dünyada bir ilke imza attılar ve seyirci koltuklarına özel olarak tasarlanmış emniyet kemerleri taktılar. Oyun öncesinde gelen bir anonsla seyirciler emniyet kemerlerini takıyorlar ve oyunu bu şekilde izliyorlar. Tek bir kemer bile takılmamış olsa, oyun asla başlamıyor. Seyirciler ise çocuklarıyla birlikte katıldıkları ve çok yararlı bulduklarını belirttikleri bu tür eğitsel projelerin daha da artması ve yaygınlaşması gerektiğini vurguladılar.

Oyunun Kurucusundan…

Kazasız kul olmaz gösterisinin kurucusu Zahrettin Çelik, oyun hakkında şunları söyledi:

"Oyunun temel fikri ve düşüncesi tamamen gerçek olaylardan çıktı.Bunun için çeşitli sosyal alanları kendimize hedef gözlem alanları olarak belirledik. Kavşaklar, tali yolar, inşaat alanları, toplu taşım araçları gibi yerler gözlemlerde bulunduğumuz öncelikli mekânlar oldu. Bu gözlemler daha sonra hem skeç haline geldi hem de elde ettiğimiz bu ham verileri çeşitli kurum ve kuruluşlarla paylaştık ve paylaşmaya devam ediyoruz. Geriye dönüşü olmayan pişmanlıkların ve keşkelerin olmaması için "Kazasız Kul Olmaz" adlı oyunumuzu 2009 yılında kaleme aldık. Bilindiği üzere istatistiklere ve kaza oranlarına baktığımızda iş ve trafik kazaları oranının pek de iç açıcı olmadığını görürüz. Ülkemizde sadece trafik kazalarında yılda 8 bin kişi hayatını kaybetmekte. Dünyada 3'üncü, Avrupa’da ise 1'inci sıradayız. Dünya genelinde 1.6 milyon insan sadece trafik kazalarında yaşamını yitirmektedir.Eğitsel niteliğe sahip bu mesaj kaygılı oyunu 7’ den 70’e her yaştaki seyirciyle buluşturmayı hedefliyoruz"

Kazasız Kul Olmaz Görevleri

İlk yardımın önemini hatırlatmak, tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmayan iş ve trafik kazalarının mümkün olduğunca alt seviyelere çekilmesine katkıda bulunmak, işveren ve çalışanların bu oyun aracılığıyla kendi hatalarının farkına varmalarını sağlamak ve bu konuda genel bir farkındalık oluşturmak, konuya duyarlı kurum ve kuruluşlara örnek göstermek, toplum olarak sağlık personellerine karşı hoşgörülü olmayı hatırlatmaktır. Projemiz ayrıca; köy okullarının giyim, kırtasiye, gıda gibi temel ihtiyaçlarına katkı sağlamaktadır.

