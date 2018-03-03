İZMEK kursiyerlerini meslek sahibi yapıyor

Belediyenin Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 50’den fazla kurs merkezinde faaliyette olan İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda (İZMEK) 10 binden fazla kişi eğitim görüyor. Çoğunluğu kadınlardan oluşan binlerce kişi, kursta öğrendikleri sayesinde aile ekonomilerine de destek oluyorlar. İZMEK’te her yaş grubundan kişiyi ilgilendiren kurs bulunduğunu söyleyen yetkililer, ”Bir halk üniversitesi olan İZMEK’ten şimdiye kadar 60 binden fazla kişi mezun olarak meslek sahibi oldu. Kursiyerlerden bir çoğu kendi işini kurarken bazıları da evlerinde kursta öğrendikleriyle el işi göz nuru ürünler üretip satmaktadır. İzmit Belediyesi olarak İZMEK Kursiyerleri için şehrin belirli noktalarında ücretsiz satış reyonları da oluşturuldu” dediler.

İZMEK tarafından Akpınar TOKİ konutlarındaki Fatma Seher İlkokulu’nda açılan giyim ve ev tekstil kurslarına 58 bayan eğitim görüyor. Bölgedeki kadınların yoğun katılım gösterdiği giyim branşından 2 sınıfta eğitim verildiğini söyleyen ilgililer, “Lale Yelkovan ve Elif Veziroğlu’nun öğretmenliğini yaptığı giyim kursuna halen 38 kişi katılıyor. Kursiyerlere temel dikiş teknikleri, kumaş türleri ve seçimi, ölçü alma, kalıp çıkarma, biçki teknikleri, prova çalışmaları ve süsleme gibi konular uygulamalı olarak anlatılıyor. Meslek edindirme amaçlı kursta kadınların istek ve performansı görülmeye değer. Giyim kurslarından başarıyla mezun olan kadınlar ya sertifikaları ile bir atölyede çalışma imkanı buluyor, ya da evinde parça iş yaparak gelir elde ediyorlar. Ev tekstili kursunun öğretmenliğini ise Bahtışen Keskin yapıyor ve bu kursta da 20 kişi devam ediyor. Kursta yatak takımı, salon takımı, banyo takımı, mutfak takımı, pike takımı, hurç dikimi, çanta, seccade dikimi, çeyiz ürünleri hazırlama, süslemeler, kumaş seçimi gibi konular işleniyor” diye konuştular.

Kursa katılan kadınlar da bölgelerinde kurs açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Murat Kanber

