5 Ocak günü, 2 terörist bomba yüklü aracı İzmir Adliye girişi polis noktasında patlatmış, trafik polisi Fethi Sekin ise kaçan teröristlerle çatışmaya girmişti. Uzun namlulu silahlara karşı beylik tabancasıyla teröristlerle çatışan 3 çocuk babası Sekin, bir teröristi öldürdükten sonra şehit düşmüştü. Şehit Fethi Sekin’in kahramanca mücadelesi ile onlarca kişinin hayatı kurtulmuştu. Fethi Sekin’in şehit düştüğü adliyenin karşısındaki çimlik alana, Sekin’in gazi olan halasının oğlu Burak Akdeniz, mezar taşı ve Türk bayrağı koydu. Mezar taşının üzerinde "Şehit Polis Fethi Sekin" yazarken, tarihe ise Sekin’in doğumu olan 1973 yazıldığı, ölüm tarihine ise sonsuzluk işareti konduğu görüldü. İzmir Adliyesine gelen ve şehit polis Fethi Sekin’in mezar taşını görenler burada kahraman polis için dua ediyor.

GÜVENLİK İÇİN KASİS

Öte yandan, İzmir Adliyesinin güvenliği için adliyenin girişindeki caddeye araçların hızını kesmek için kasis yapıldığı görüldü. Geçtiğimiz cumartesi günü, Şehit Fethi Sekin Caddesi’ne geliş ve gidişe 3’er tane olmak üzere 6 kasis yapıldı.

(Atakan Şen /İHA)