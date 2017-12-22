'İzmir askeri casusluk kumpas' davasına devam edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ‘İzmir’deki askeri casusluk soruşturması’ kapsamında, usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarda, aralarında Tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın yaveri emekli Albay Gürsel Yüce ve bazı rütbeli askerlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen de yer aldı. Hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın yaveri emekli Albay Gürsel Yüce, eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, FETÖ/PDY’nin üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen ve Naci Tosun’nun da bulunduğu 43’i tutuklu, 23’ü firari 102 sanık hakkında “silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği, üyeliği” suçlamaları yer aldı. Öte yandan, 357 kişi hakkında “askeri gizli bilgi ve belge bulundurma” suçlamasıyla açılan davada yargılanmaların ardından beraat eden sanıkların bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel’in de bulunduğu 98 müşteki yer aldı.

Abla kardeş savunma yaptı

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, 29 Kasım günü başlayan ve haftada iki gün olmak üzere 12 Ocak’a kadar sürecek ikinci celsesi görülen davaya tutuklu sanıklar ve sanık avukatları katıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmada savunmasını yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığında inşaat mühendisi olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen Özgür Gün darbe teşebbüsünden 6 gün önce tutuklandığını, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirterek, kendi aleyhinde beyanda bulunan ablasının eski kocası H.S.'nin verdiği beyanlar nedeniyle tutuklandığını savundu. H.S. ile ablasının 1999 yılında bir yıl evli kaldığını ifade eden sanık Gün, eski eniştesinin dolandırıcı olduğunu, kendisine ve ailesine haksız iddialarla suçladığını belirtti.

ByLock kullanmadığını iddia eden sanık Özgür Gün, tahliyesini talep etti

Tutuksuz sanık H.S.'nin eski eşi, tutuklu sanık Özgür Gün'ün ablası, tutuklu sanık Subay Hasan Eryılmaz'ın eşi doktorluk mesleğinden KHK ile ihraç edilen Özlem Gün Eryılmaz, eski eşi H.S. ile bir yıl evli kaldığını, H.S.'nin dolandırıcı olduğunu sonradan öğrendiği için boşandığını, H.S.'nin verdiği ifadeler nedeniyle tutuklandığını ileri sürdü. H.S.'nin gerçek dışı beyanları nedeniyle örgüt yöneticiliği suçlaması ile yargılandığını ileri süren sanık Özlem Gün Eryılmaz, kendisinin örgüt içi evlilikleri yaptıran kişi olmadığını, iddianamede belirtilen kişileri tanımadığını söyledi. Suçsuz olduğunu ileri süren Özlem Gün Eryılmaz, tahliyesini talep etti. Mahkeme başkanı duruşmaya öğle arası vererek öğleden sonra sanık savunmalarının devam edeceğini söyledi.

Atakan Şen

