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İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan o mesajı hatırlattı (Neden İzmir’de patlama olmuyor)

İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, adliyedeki patlamanın ardından yaptığı açıklamada, adliyede hareketli dakikalar yaşandığını söyledi. Adliye içindekilerin dışarı bırakılmadığını belirten Özcan, suç duyurusunda bulundukları ’Neden İzmir’de patlama olmuyor’, ’Yoksa gavur gavura rahat rahat yaşıyorlar mı’ şeklinde paylaşımları hatırlatarak önemli açıklamalarda bulundu.

İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan o mesajı hatırlattı (Neden İzmirde patlama olmuyor)

05 Ocak 2017 17:04

İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, patlamanın ardından bağlandığı CNN Türk'te şunları söyledi: "Patlamanın gerçekleştiği kapıdan sadece hâkim ve savcılar değil, vatandaşlar da giriyor. Meslektaşlarımızı güvenli, bölgelere ulaştırmak için çalışma yapıyoruz. Adliye içindekiler güvenlik amacıyla şu an dışarı bırakılmıyor. Doğru da yapılıyor. Vatandaşlar ve meslektaşlarımız özellikle baro birimimize sığındıklarını biliyoruz. Birkaç gün önce İzmir’de neden bomba patlamıyor diye paylaşımlar vardı. Biz suç duyurusunda bulunmuştuk. Adeta hedef gösterilmiştik. Son derece üzgünüz. Can kaybı olmamıştır. Yaralı vatandaşlara sağlıklar diliyoruz."

HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Beşiktaş’ta, terör örgütünün bombalı saldırı sonucu 37’si polis 44 kişinin şehit olduğu olay sonrası sosyal medyadan E.Ş. isimli kadın “Neden İzmir’de patlama olmuyor” şeklinde paylaşımda bulunmuştu. Bu paylaşım ile ilgili İzmir Barosu suç duyurusunda bulundu. İzmir Barosu’nun suç duyurusu dilekçesinde, “Türkiye Beşiktaş’ta gerçekleşen terör saldırısında şehitlerini henüz uğurlarken, birlik ve beraberlik içerisinde yaraların sarılması gereken şu günlerde, E.Ş. adında bir sosyal medya kullanıcısı açıkça halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekte, aşağılamakta ve nefret suçu işlemektedir” denilerek, adı geçenin yaptığı paylaşımın TCK’nın 216. maddesinde ifade edilen “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçunun unsurlarını oluşturduğu ifade edilmişti. Şüphelinin ifadelerinin açıkça şiddet içerdiği belirtilen dilekçede, “Düşünce özgürlüğünün demokratik toplumlardaki mutlak sınırı ise ‘şiddet’ tir. Bu ifadeler aynı zamanda kamu barışı açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturmakta, şiddete doğrudan hedef gösterme amacı ve sonucu taşımaktadır” denilerek şüpheli hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edilmişti.

BARO BAŞKANI öZCAN: İZMİRLİLER ADINA ŞİKAYETÇİ OLDUK
İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İzmir’e ve İzmirlilere yapılan bu hakareti içimize sindirmemiz mümkün değildir. Kurtuluş Savaşı’nın ilk kurşununun atıldığı, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘bütün cihan işitsin ki efendiler, artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır!’ diyerek onurlandırdığı güzel İzmir’in halkı, vatanın her karış toprağında yaşanan acıları yüreğinde hissetmektedir. Anadolu’da patlayan her bomba, katledilen her insanımız için ayrımsız acı duyan bir kentin insanlarına yönelik ayrımcılık kokan bu paylaşımı bizi derinden yaralamıştır ve Avukatlık Kanunu’nun barolara yüklediği “…hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak” hükmü gereğince İzmirliler adına şikayetçi olma gerekliliğimiz doğmuştur” dedi.

Etiketler: İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan


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Toplam Yorum (1)

  • Ahmet : 05 Ocak 2017, Perşembe 16:47
    00
    Bunlar nasıl insanlar anlamak mümkün değil! Bir takım arızalı yüzünden "adeta hedef gösterildik" demek kadar saçma bir durum olamaz. Sizler okumuş sözde hukuk için mücadele eden kişilersiniz. Lakin şu yaptığınıza bakın. Bu teröristler üç beş hastalıklının mesajına göre mi saldırı düzenliyorlar yani? Bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Bu millet aptal mı? Zaten tüm bu olanların altında bambaşka sebepler olduğu da gün gibi ortada.
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