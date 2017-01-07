Yoğun kar yağışı, Bornova ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Beşyol, Kurudere, Çamiçi, Eğridere, Yakaköy, Çiçekliköy, Sarnıç ve Evka-4 gibi mahallelerde yollar kapandı. Bornova Belediyesine bağlı ekipler, kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açarak tuzlama çalışması yaptı. Geceden beri çalışmalarını sürdüren ekipler, yolların açılması için yoğun çaba harcadı. Ekiplerin, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ihtimaline karşı hazırda bekletildiği belirtildi.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da, çalışmaları bizzat inceleyerek ekiplerin yanında yer aldı. Başkan Atila, "Kötü hava koşulları ülke genelindeki gibi yüksek kesimlerde yer alan mahallelerimizde de etkili oluyor. Böylesi zamanlarda vatandaşların ulaşımı ve bizlerin onlara ulaşımı çok önemli. Meteoroloji sürekli takip eden ekiplerimiz tedbirlerini alıyor. Bu bölgelerdeki tüm yolların açık olması için gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz" dedi.

