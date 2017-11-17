İzmir Büyükşehir Meclisinde zeytin ağaçları gerginliği

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kasım ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumu Başkanvekili Sırrı Aydoğan idaresinde gerçekleştirildi. AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan dilek ve temenniler bölümünde söz aldı. Doğan, Urla ilçesi Özbek’te kurulacak İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi nedeniyle alanda zeytin ağaçlarının söküldüğünü iddia ederek eleştirdi.

Doğan: "Bu ağaçlar nereye gitti?"

Tepki gösteren Doğan, "Tamamı 103 dönümü bulan zeytinlikte 200 yaşındaki asırlık zeytin ağaçları bir sabah yapılan baskınla karga tulumba söküldü. Yüzlerce ağaç şantiye yapımına kurban edildi. Size soruyoruz; dede yadigarı ağaçlara 200 yıllık mirasa nasıl kıydınız? Urlalıların karşı çıkmasına rağmen Özbek’e şantiye yapmak nedir? Bu ‘ben yaptım oldu’ anlayışıyla halkla inatlaşmaktır. Hani halkın istemeyeceği hiçbir şey olmayacaktı? Yürürlükteki Zeytin Yasası gereği el sürmenin dahi yasak olduğu ağaçları bir kalemde nasıl yok ettiniz? Bu ağaçlar nereye gitti? Geriye kalan manzara ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. Odun keser gibi alana dalan belediyeye ve yönetimine soruyoruz. Neden böyle oldu? Siz ki zeytin yasası için kıyametleri kopardınız. Köy malları için ortalığı birbirine katan siz, bu çevre katliamını nasıl açıklayacaksınız? Çevreye böyle sahip çıkılıyor demek ki" dedi.

"Kırsal kesime el uzatan ilk belediyeyiz"

Doğan'ın konuşmasına CHP sıralarından tepkiler gecikmedi. Doğan'ın açıklamalarının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sırrı Aydoğan söz aldı. Aydoğan, "Biz çevre konusunda aday bir belediye değiliz. Türkiye’nin en çok çevre yatırımı yapan en iddialı belediyesiyiz. Türkiye’deki tüm arıtmaların yüzde 50’si İzmir’de. Kırsal kesime destek olmak için aday değil, kırsal kesime el uzatan ilk belediyeyiz. Tarım Daire Başkanlığını kuran, kooperatifleri destekleyen ilk belediyeyiz. Bugün Türkiye’de tarım yüzde 2 buçuk büyürken İzmir’de yüzde 5’in üzerinde büyüyor. Biz yön göstereceğiz. Bakanlık bile bazı uygulamalarımızı doğru gördüğü için uyguluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve oradaki belediyelerin gelip Bayındır’dan çiçek almaları bize gurur verir. Mutlu oluyoruz. Amacımız köylüyü kalkındırmaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konuda önderdir” dedi.

Uyar'dan tepki: "Ne Urla, ne İzmir Büyükşehir asla ve kata zeytine dokunmaz"

Oturumda son olarak Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar söz aldı ve Doğan'ın iddialarıyla ilgili şöyle konuştu:

"Ne Urla ne İzmir Büyükşehir Belediyesi asla ve kata zeytine dokunmaz. Geçen hafta sağlıklı kentler birliği tarafından doğal yaşam köyüyle alakalı alınmış bir ödül var. Urla Belediyesinin kayıtlı 248 tapusu vardır. 1 metrekaresi bile satılmamıştır. Zeytine dokunmadığımız gibi Tarım Daire Başkanlığı ile birlikte özellikle çevre konusuna son derece hassas davranılmıştır. Ben kendim köylüyüm ve gurur duyuyorum. Bizler asla zeytine dokunmayız. Bu konu için hazırlıklı gelmemiştim ama hangi ağacın nereye dikildiğini gösteririm. Süslü cümlelerle süslemeye niyetim yok. Ama yanımda Karaburun Belediye Başkanı var. Komşu ilçemiz. Karaburun yolunda Rüzgar Enerji Santralleri için kaç tane güzel zeytinlerin kesildi? Üçüncü köprü için nelerin kesildiğini artık biliyoruz. Basına ve kamuoyuna yansıyor. Biz böyle bir suçlamayı asla kabul etmiyoruz. Urla Belediyesi olarak tüm köy mallarını hiçbir yerde, Özbek’te de ranta, imara açmadık. Sökülen her şey de yerine dikildi."

Ceren Atmaca

