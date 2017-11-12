İzmir 'Çevre Dostu Şehir Ödülü' için rakiplerle yarışacak

Çevre yatırımlarıyla Türkiye'de çok özel bir yere sahip olan İzmir Büyükşehir Belediyesi şimdi de dünya vitrinine çıkıyor. İzmir'in yerel yönetimi, birçok önemli rakibini geride bırakarak Hırvatistan’ın Crikvenica ve İsrail’in Tel Aviv kentleri ile birlikte “İstanbul Çevre Dostu Şehir Ödülü”nün finaline kaldı. Yarışma, Akdeniz'in kirlenmeye karşı korunmasını hedefleyen, Türkiye ile birlikte Akdeniz'e kıyısı olan 21 ülkenin ve Avrupa Birliği'nin taraf olduğu Barselona Sözleşmesi kapsamında bu yıl ilk kez düzenleniyor. 17-20 Aralık 2017 tarihlerinde Arnavutluk'ta düzenlenecek 20. Barselona Sözleşmesi taraflar toplantısında Akdeniz ve Ege kıyısında bulunan bir ülkenin bir büyükşehir, il, ilçe veya belde belediyesine çevrenin korunması için yaptığı çalışmalardan dolayı "İstanbul Çevre Dostu Şehir Ödülü" verilecek. Yarışmanın birincisi internet sitesi üzerinden yapılan oylama sonucunda belirlenecek. İzmir'i desteklemek isteyenler http://surveys.info-rac.org/index.php/832181/lang-en ve http://izmir.bel.tr adresinden kayıt olarak 21 Kasım 2017 tarihine kadar oy kullanabilecek.

İzmir ilk ödülü istiyor

Barselona Sözleşmesi çerçevesinde 2016’da Atina'da gerçekleştirilen toplantı sonucu verilmesi kararlaştırılan "İstanbul Çevre Dostu Şehir Ödülü," 2 yılda bir düzenlenecek ve bu yıl ilk kez sahibini bulacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, uyguladığı çevre politikası ve yatırımlarıyla bu ödülü kazanabilmek için İzmirlilerin desteğini bekliyor.