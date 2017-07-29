İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Rusya ile güçlü işbirliği

Rusya Federasyonu, bakanları ve büyük şirketlerin CEO’larıyla 86. İzmir Enternasyonal Fuarı’na geniş bir katılıma hazırlanıyor. Rusya Federasyonu, başta Enerji Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Ekonomi Kalkınma Bakanı, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı çok güçlü bir heyetle Fuar’da yer alacak. Rusya’nın İEF’ye partner ülke olarak katılmasının, iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi ve sosyal ilişkilerin çok daha fazla gelişmesini sağlaması bekleniyor. Fuar süresince, Rusya Federasyonu ile ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkiler ile yeni işbirlikleri geliştirmeye yönelik çok sayıda toplantı gerçekleştirilecek.

Rusya'ya yeni kapıların açılması koşulları hazırlanacak

86. İzmir Enternasyonal Fuarı, İzmir İş Günleri Toplantıları 17-18 Ağustos tarihlerinde Swissotel’de gerçekleşecek. Bakanlık düzeyinde yabancı delegasyon katılımlarının sağlanacağı İş Günleri’nde ikili iş görüşmeleri, ülke sunumları, proje sunumlar yapılırken; yerli ve yabancı fuar katılımcılarının üst düzey yabancı delegasyon ve ulusal ticari temsilcileri ile buluşması sağlanacak. İş forumlarıyla sürecek toplantılarda İzmir Enternasyonal Fuarı, Türkiye ile Rusya arasında yeni kapıların açılmasının koşullarını hazırlayacak. 86. İzmir Enternasyonal Fuarı süresince Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında çeşitli sektörlerde yuvarlak masa toplantıları yapılacak.

ESBAŞ’a ziyaret

Rusya heyeti İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışına katıldıktan sonra Türkiye -Rusya sanayi işbirliği ile ilgili oturumlarda hazır bulunacak. Ayrıca, müteahhitlik, turizm ve yatırım ilişkilerinin artırılması konusunda görüşmeler yapılacak. Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Valantinoviç Manturov, ESBAŞ’ı (Ege Serbest Bölge) ziyaret ederek, bölgedeki firma temsilcileri ile buluşacak. Fuar süresince, Rusya Federasyonu ile gerçekleştirilecek toplantılarda iki ülke arasında yeni işbirlikleri için zemin hazırlanacak. Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında yapılacak iş forumları ve ikili iş görüşmelerine zemin oluşturacak 86. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda üst düzey yabancı delegasyon ve ulusal ticari temsilciler biraraya gelerek protokoller imzalayacak. Rusya Federasyonu Kültürpark alanında 698 metre kare, Tataristan ise 102 metre kare alanda katılım sağlıyor. Rusya Federasyonu ve Tataristan, Enerji, Tarım, Metal ve Makine, Yatırım ve Finans, Turizm ve Kimya sektörel katılımlarıyla yer alacak.