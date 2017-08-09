İzmir Enternasyonel Fuarı öncesi otellere sıkı denetim

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 86’ıncı kez kapılarını açmaya hazırlanan İzmir Enternasyonel Fuarı (İEF) için geri sayım başlarken, fuar bu yıl 18-27 Ağustos tarihleri arasında binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak. İzmir'e gelecek yerli ve yabancı konukların ağırlandığı otellerde, Konak Belediyesine bağlı Zabıta ve Ruhsat İşleri Müdürlüğünde görevli ekiplerce sıkı kontrolden geçirildi. Turizmin gelişmesinde önemli rolü olan işletmeler halk sağlığı ve güvenliği konularında denetlendi.



Yürütülen çalışmalar kapsamında görevli ekipler, son olarak Basmane semtinde bulunan Oteller Sokağındaki otelleri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Yapılan denetimlerde 6 otelin İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı, Vergi Levhaları ve hijyen kriterlerine uyup uymadıkları kontrol edildi.



Denetimler sonucunda İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları ve Vergi Levhalarının mevcut olduğu tespit edilen oteller yapılan hijyen kontrolünde ise geçer not alamadı. Halk sağlığını olumsuz yönde etkileyecek, düşük koşullarda hizmet verdiği görülen oteller hakkında zabıta ekipleri tarafından rapor tutuldu. Söz konusu işletmelere en kısa zamanda gereken hijyen koşullarının sağlanması konusunda uyarılarda da bulunuldu. Denetimler sonucu zabıta müdürlüğü ekiplerince hazırlanan raporlar Konak Belediyesi encümenine sunulacağı belirtildi. Encümenden çıkacak sonuca göre de hijyen kriterlerine uymayan otellere para cezası kesileceği de ifade edildi.

Murat İşçi