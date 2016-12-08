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İzmir Fashion Week coşkusu sona erdi

İzmir’in en önemli moda etkinlikleri arasında yer alan İzmir Fashion Week, ünlü tasarımcılar ve firmaların yeni sezon kreasyonlarını sergilemesi ile sona erdi.

İzmir Fashion Week coşkusu sona erdi

08 Aralık 2016 12:16

İzmir'de düzenlenen İzmir Fashion Week’in son günü, Sinem Mardi’nin “Karavaşların Özgürlüğü’’ temalı defilesi ile başladı. İkinci defilede görücüye çıkan, Misette firmasının sahibi Ayşegül Köroğlu “Love& Soul’’ temasıyla misafirleri büyülerken, Murat Acar’ın “Matador” temasıyla gerçekleştirdiği defile davetlilerden büyük alkış aldı. İzmir’in moda başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğinin Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Mukadder Özden, nisan ayında bir moda etkinliği daha olduğunu hatırlatarak, “İzmir’in moda şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini görmek hepimizi mutlu ediyor. Etkinliğimizin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İzmir’in böyle etkinliklere ihtiyacı var. Hazır giyim ve tekstil sektörü Türkiye ekonomisinin dinamosu konumundadır. İhracat ve ithalat ortalamasında, ihracatı ithalatına göre en yüksek olan sektörler arasındayız. Cari açığı kapatma hedefinde en önemli katkıyı sağlıyoruz. Hem Türkiye ekonomisine hem de İzmir ekonomisine olan katkılarımız devam edecektir” diye konuştu.

Üç günde 9 defile
Üç gün boyunca gerçekleştirdikleri 9 defileyle Fashion Week organizasyonunu bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Rönesans Ajans Başkanı Akif Örük ise modanın merkezi İzmir hedefine her geçen yıl daha fazla yaklaştıklarını söyledi. Destekler ve birlik beraberlik olmadan organizasyon yapmanın imkansız olduğunu altını çizen Örük, “Organizasyon öncesinde ve sırasında büyük bir güç birliği yaptık. Yeni genç tasarımcıları İzmir'den yani içimizden çıkarmaya, onlara destekler vermeye devam edeceğiz. Biz İzmir'i, Milano ve Paris gibi modanın kalbi olan şehirlerle yarışır hale getirmek istiyoruz” diye konuştu. 

Etiketler: İzmir Fashion Week


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