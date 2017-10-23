İzmir-İstanbul Otoyolu'nun geçtiği mahallede yol tepkisi

Yırca Mahallesi sakinleri, İzmir-İstanbul Otoyolu yapım çalışmaları kapsamında eski yollarının yerine yapılan yeni yoldaki virajların tehlike saçtığını belirterek, otoban üzerinden araçların geçebileceği üstgeçit yapılmasını istediler. Yollarının 1 buçuk kilometre uzadığını da vurgulayan mahalle sakinleri, otoyol şantiyesinde eylem yaptı. Mahalle sakinlerinden Zeynep Çoban, "Tarlalarımızı otoban aldı. Hiç karşı çıkmadık. Ancak yolumuzdan memnun değiliz. Yolumuz 1 kilometre uzadı. Çocuklarımız servis araçlarıyla her gün sabah bu yoldan geçiyorlar. Yol kötü. Yarın bir gün kaza bela olunca mı aklımız başımıza gelecek. Birimizin canı yandığı zaman hesabını kim verecek? Yolumuz daha önce dümdüz Soma yoluna bağlanıyordu. Biz otoban üzerinden aynı yolumuza üstgeçit istiyoruz. Kömür bandına üst geçit yaptılar. Bizim bant kadar canımızın değeri yok mu? Bizim yolumuzu da yapabilirler" dedi.

Bir diğer mahalle sakini Kenan Kahya ise "Buradan İzmir-İstanbul otoyolu geçiyor. Köyümüzün tarlalarını yol nedeniyle aldılar. Buraya da çok acayip bir yan yol yaptılar. Bu yolun sıkıntısının karayolları da farkında. Dilekçelerle kendilerine mağduriyetimizi bildirmiştik. Yolun böyle olacağı da 1 buçuk yıldan bu yana belliydi. Nihayetinde günü geldi ve yolumuzu yaptılar. Mevcut yolumuzdan 1 buçuk kilometre uzatarak otoban altından geçen bir yan yol yaptılar. Bu yol çok tehlikeli keskin virajlar içeriyor. Buradan her gün sabah çocuklar servislerle taşımalı eğitimle Soma'ya gidiyor. Bu yol aynı zamanda Deniş Madeni ve Kolin'in santrali nedeniyle kamyonların işlediği yol. Diğer yandan da rüzgar santralleri nedeniyle iş makinaları bu yolu kullanıyor. Bu kamyonlarla çocuk servislerinin kaza yapma olasılığı çok fazla. Karda kışta bu keskin virajlarda çok ciddi sorunlar yaşayacağımız bugünden belli. Maalesef bizim ülkemizde sıkıntılar hep kazalar olduktan sonra çözülüyor. Biz burada sorumluluğumuzu gördük, kaza olmadan uyarıyoruz. Çok basit bir şekilde otoban üzerinden bir üst geçitle eski Soma yoluna bağlanmamız için elimizden geleni yapacağız. Çünkü bu hepimizin sorumluluğu" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Sarıpınar

