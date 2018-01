İzmir kahramanı şehit Fethi Sekin, Didim'de ölümsüzleştirildi

Efeler Mahallesindeki parkın açılışına Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, Kamu kurum amirleri, siyasi parti ilçe başkanları ve belediye meclis üyeleri, Oda ve sivil toplum kurulu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Didim İlçe Müftülüğü personelince Kuran-ı kerim okundu ve dualar edildi.

Açılışta konuşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Tabii gönül isterdi ki, bugün bir park açalım, başka zamanlarda da parklar açalım. Bunlar bir ilçenin veya bir ülkenin içinde yaşadığı insanlar için değerli ve güzel günlerdir. Açtığımız bu parka şehidimizin adını verdik ve onun anısını yaşatabilmek için bir nebze olsun, onun vatanına ve bu topraklara borcunu kanıyla ödediği bir noktada bizde ona olan borcumuzu, inancımızı, bir şekilde onun isimi yaşatmak için burada toplandık. Ülkemizden bu tip değerlerin ve kahramanların çıkması bizleri de gururlandırıyor. Bizlere bu toprakları vatan yapmak için 15 yaşından 70 yaşına kadar birçok kahraman şehit oldu. Bizler onlar çok şey borçluyuz. Onları hiç bir zaman unutmayacağız. Ülkemizin zor günlerden geçiyor ve bu süreçte gözünü kırpmadan hiç düşünmeden bu yiğidimizin onların üzerine atılarak canını vermiştir. Ruhu şad olsun. Bu topraklarda bu mücadele bitmeyecektir ama her zaman şehit Fethi Sekin gibi binlerce kahraman Türk evladı bu vatanı savunacaktır. Şehidimizin mekanı cennet olsun geride kalanlara sabırlar diliyorum” dedi.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise “Emniyet ve asayiş görevini ifa eden Fethi Sekin, bomba yüklü kamyonu durdurmak için sadece ve sadece beylik tabancası ile kendi canını bizler için feda etmiştir. Bu ülkenin huzuru ve güveni için bu ülke insanlarının rahat olabilmesi için kendi canlarından vazgeçen tüm şehitlerimizi saygıyla anarken, kalbimize gömdüğümüz şehitlerin bizden sonra hatırlanmaları için isimlerini parklarda yaşatmayı görev bilen Didim Belediyesi ile birlikte bugün bu parkı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Açışı yaptığımız bu park şehitlerimizin isminin verilmesiyle büyük mana kazanmıştır. Aynı zamanda sivil şehidimiz Musa Can’ı da rahmetle anıyorum. Terörü ve onu destekleyenlerle mücadelemiz topyekün devam edecektir. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise konuşmasında, “Ülkemizin tarihinde kritik eşiklerde her zaman olduğu gibi, adını bu ülkenin tarihine altın harflerle yazdırmış olan, kahramanlardan birinin hatırasına ve isminin yaşatılması için toplanmış bulunuyoruz. Bu ülkenin tarihi ve bu milletin tarihi her zaman buna benzer kritik eşiklerde zor zamanlarda ve ateşle geçtiği zamanlarla sınanmıştır. Bu toprakların hepsi şehit kanlarıyla sulanmıştır. İşte o silsileyle olmak üzere bu millet dediğim gibi tarihin her kritik eşiğinde nasıl dimdik durmuşsa 15 Temmuz’da gene Ömer Halisdemir olmuş, 250 şehit olmuş vatanı satmaya vatanı kast etmeye ant içmiş bir hain güruhu bir hain sürüsünü çıplak bedenleriyle çıplak gövdesiyle tankına topuna rağmen durdurmuştur. Bu hiçbir milletin tarihte başaramayacağı bir şeydir. Hiçbir milletin göremediği ve şahit olamadığı bir şeydir. İşte Ömer Halisdemir de olduğu gibi Fethi Sekin kardeşimizde elinde sadece beylik silahıyla, bir terör güruhunun karşısına çıkmayı bilmiş ve canını feda etmiş büyük bir olayı önlemiş, Ülkemizin göz bebeği olan İzmir’i ve İzmirle birlikte bütün Ege’ye yönelik bir saldırıyı, orada durdurmuştur. Allah onlardan rahmet eylesin, tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Köşger ve beraberindekiler parkın açılış kurdelasını kesti. Ardından Vali Köşger parkta oynayan çocuklarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Açılışın sonunda halka yemek hayrında bulunuldu.

“Şehit Polis Fethi Sekin” parkında yeşil alan ve dinlenme yerleri yanı sıra mini halı saha, basketbol sahası ve spor aletleri ve çocuk oyun alanları yer alıyor.

Hüseyin Çalışkan