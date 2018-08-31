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İzmir, konut satışlarında İstanbul’u 10’a katladı

Türkiye’deki göç hareketleri konut tercihlerini de değiştiriyor. İzmir, en çok göç alan 3'üncü şehir olmasına rağmen, son 5 yılda konut satışlarında yüzde 16 büyümeye ulaşarak, İstanbul ve Ankara’yı geride bıraktı.

İzmir, konut satışlarında İstanbulu 10a katladı

31 Ağustos 2018 17:10

Doğanın içinde yatay yapılaşmanın hakim olduğu konut projeleri, İzmir’in tercih edilmesinde önemli etkenlerden biri olarak görülüyor.

Her yıl yaklaşık 1,5 milyon konutun satıldığı Türkiye'de doğayla iç içe yaşam alanları yurt içi göç hareketlerini de etkiliyor. Son yıllarda Ege Bölgesi’ne gösterilen ilgi, bunun en önemli örneği. TÜİK verilerini inceleyen online PR ajansı BültenGönder.in, İstanbul ve Ankara’dan İzmir’e göç edenlerin son 5 yılda yüzde 40 arttığını açıkladı. Büyük şehirlerdeki yaşam kalitesinin düşmesi, insanları daha yaşanabilir alternatiflere yöneltiyor. İzmir, 2017 yılında 127 binden fazla göç aldı. İzmir’den İstanbul’a göç edenlerin sayısı son 5 yılda yüzde 9 azalırken, İstanbul’dan İzmir’e göç edenlerde yüzde 50 artış görüldü. Bu göç hareketinin sonucunda, İzmir’deki konut satışları son 5 yılda yüzde 16 büyüme göstererek İstanbul ve Ankara’yı geride bıraktı” dedi.

Türkiye’de her yıl düzenli olarak artan konut satışlarıyla ilgili dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'nin en kalabalık iki şehri olan İstanbul ve Ankara çevre illere göç verirken, İzmir ise en çok ilgi gösterilen şehirlerden biri oldu. Yapılan araştırmaya göre, son 5 yılda İzmir’deki konut satışlarında yüzde 16 büyüme görülürken, Ankara’da bu oran yüzde 9, İstanbul’da ise yüzde 1,5 oldu. İzmir’in 2020 yılına kadar en az 150 bin kişilik yeni göç almasının bekleniyor.  

 

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