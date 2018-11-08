İzmir Körfezi'nde ürküten görüntüden rahatlatan görüntüye

Havanın ve suyun sıcaklığı sebebiyle İzmir Körfezi'nin yeşil renge bürünmesi sonucunda ortaya çıkan görüntü, vatandaşları tedirgin etmişti. Aşırı alg çoğalması sonucunda ortaya çıkan görüntüler uzmanlar tarafından 'deniz marulu' olarak adlandırılırken, herkesi ürküten görüntülerin herhangi bir zararının olmadığı belirtilmişti.

Olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, körfezin temizlenmesi için büyük çaba harcadı. Marullar, özel kepçeler yardımıyla temizlendi. Denizin yavaş yavaş kendi rengine dönmesi çevrede yaşayan vatandaşlara derin bir nefes aldırdı.

Halil Karahan - Tolga Tahçı

