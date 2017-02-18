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İzmir Körfezi'nden ceset çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde, denizde 20 yaşlarında bir erkek cesedi çıktı.

İzmir Körfezinden ceset çıktı

18 Şubat 2017 15:37
İzmir Körfezi'nden ceset çıktı - Tıkla İzle

 Kimliği belirlenemeyen cesedin uzun süredir denizde olduğu ve cesedin yıpranmış olduğu öğrenildi. Cesedin denizden çıkarılması sırasında meraklı vatandaşların kuyruk olup cep telefonları ile çekim yapması dikkat çekti.
Bugün saat 13.00 sıralarında, Kordon Subay Ordu Evi karşısında deniz kenarında yürüyen vatandaşlar, denizde bir cesedin olduğunu fark etti. Vatandaşlar durumu 155 Polis İmdat Hattı'na bildirdi.

İhbar üzerine olay yerinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünden ekipler geldi. 2 dalgıç polis geldikleri bottan atlayarak kıyıya yaklaşık 20 metre uzaklıkta denizin dibinde olan cesedi, ceset torbasına koydu. Bu sırada meraklı vatandaşlar ise deniz kıyısında kuyruk oluşturarak cesedin çıkarılma anını cep telefonları ile kaydetmeye başladı.

Deniz polisleri su üzerindeki ceset torbası içerisindeki cesedi uzun bota çıkardı. Cesedin çıkması ile meraklı vatandaşlarda olay yerinden dağıldı. Bot ile Kantar Polis Merkezi'ne çıkarıldı. Cesedin 20 yaşlarda bir erkeğe ait olduğu, cesedin uzun süredir denizde olduğu bu nedenle cesedin yıpranmış olduğu öğrenildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kimliğinin belirlenmesi için polis ekipleri araştırma başlattı.

Atakan Şen
 

Etiketler: ceset, izmir körfezi


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