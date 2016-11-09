İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bugün sabah saatlerinde İzmir Terörle Mücadele Şubesi ekipleri İzmir, Sakarya, Gaziantep, Balıkesir ve İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesinden daha önce görevden uzaklaştırılan öğretim üyelerinin de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin bir kısmının ‘by lock’ kullandığı bir kısmının da terör örgütüne finansman sağladı iddia edildi.

Abdülaziz Baydilli

İZMİR