Ödemiş ilçesi merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon düzenlendi. Ankara, Denizli, Şanlıurfa ve Manisa illerini de kapsayan operasyonda, himmet toplayıp örgüte maddi destek sağlamak, silahlı terör örgütünün yöneticisi ve üyesi olmak suçlarından, aralarında Kiraz İlçe Milli Eğitim Müdürü, Ödemiş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü, Ödemiş’teki bazı okul müdürleri, öğretmenler, doktor ve esnafların da bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda, örgütsel dokümanlara ve dijital delillere el konuldu.

Gözaltına alınan 27 kişinin sorgusunun polis tarafından sürdürüldüğü ve ifade işlemlerinin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Kerem Karamanlıoğlu