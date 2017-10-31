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İzmir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonunda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

İzmir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

31 Ekim 2017 18:20

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama karalı çıkartılan 14 şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri tarafından 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir, Bitlis, İstanbul, Van, Uşak, Manisa, Denizli ve Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan şahısların tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin meslekten ihraç edilmiş üsteğmen, iki kişinin muvazzaf astsubay olduğu, diğerlerinin ise çeşitli kamu kuruluşlarında çalıştığı öğrenildi.  

 

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