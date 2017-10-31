İzmir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama karalı çıkartılan 14 şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri tarafından 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir, Bitlis, İstanbul, Van, Uşak, Manisa, Denizli ve Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan şahısların tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin meslekten ihraç edilmiş üsteğmen, iki kişinin muvazzaf astsubay olduğu, diğerlerinin ise çeşitli kamu kuruluşlarında çalıştığı öğrenildi.