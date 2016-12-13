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İzmir polisinden insan kaçakçılarına darbe

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı operasyonda toplam 102 göçmeni yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçirmeye çalışan 2'si Suriye uyruklu 8 insan kaçakçısını yakaladı. 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir polisinden insan kaçakçılarına darbe

13 Aralık 2016 14:13

İzmir genelinde yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine deniz yoluyla kaçmaya çalışan yabancı uyruklu göçmen şahıslar ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 Aralık günü saat 23.00 sıralarında, Çeşme Otobanı Çeşme gişelerinde tespit ettiği 2 minibüsü durdurdu. 2 minibüs içerisinde göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalışan A.B.(38) isimli şahıs ile yabancı uyruklu 65 göçmen yakalandı. Araçlar içerisinde yapılan aramada 27 adet can yeleği ve 10 adet şambrel can simidi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B. isimli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Polisten art arda baskın
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Aralık günü saat 04.00 sıralarında Çeşme Otobanı Narlıdere gişelerinde yapılan operasyonla; 1 minibüs ile 1 adet araç içerisinde göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalışan M.S. (43), M.A.K. (19), R.S. (18), Z.K. (57), O.A. (23), Suriye uyruklu M.B. (24) ve A.V.(23) isimli şahıslar ile toplam 37 yabancı uyruklu göçmen şahıs yakaladı. Araçlar içerisinde yapılan aramada 13 adet can yeleği ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Atakan Şen

Etiketler: darbe, insan kaçakçıları, İzmir polisi


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