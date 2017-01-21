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İzmir polisinden uyuşturucu tacirlerine baksın

İzmir narkotik ekipleri, 3 katlı alüminyum doğrama atölyesini kiralayıp iddiaya göre uyuşturucu imal eden ve sokak satıcılığı yapan şahıslara operasyon yaptı. 6 şüpheli yakalanırken işyerinin içerisine hazırlanmış sera düzeneği, saksılara dikili vaziyette 250 kök hint keneviri, kurutulmaya bırakılmış bin gram hint keneviri, 1 adet hassas terazi, satışa hazır hale getirilmiş 150 meşe kokain maddesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 500 lira ve 8 adet cep telefonu el

İzmir polisinden uyuşturucu tacirlerine baksın

21 Ocak 2017 13:36

İzmir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak, kullanmak ve satışını yapmak suçları ile uyuşturucu madde ulaşılabilirliğinin engellenmesi ve özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu madde satıcılarını yakalamaya yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Karabağlar ilçesinde M. ve H. isimli şahısları tespit etti. Şahısların uyuşturucu madde üretimi yapmak amacı ile yaklaşık 6 ay önce kiraladığı, 3 katlı alüminyum doğrama atölyesi görünümü verilen camekanları kapatılmış, içerisine özel olarak dizayn edilmiş, havalandırma ve ışıklandırma sistemi kurulu uyuşturucu madde imalathanesine yönelik yapılan çok yönlü araştırma ve çalışmalar neticesinde; adres ve şahıslar ile ilgili olarak yapılan takip sonucunda, özellikle gençlere yönelik satılması amacıyla esrar maddesi üretimi yaptıkları bilgisi alınan şahısların M.Ç.(33) ve H.Ç.(35) isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Ayrıca torbacı tabir edilen uyuşturucu madde satıcısı oldukları bilgisi alınan B.E.(27), A.S.(25), Ö.Y.(21) ve M.K.E.(36) isimli şahıslarında ikamet, işyeri ve diğer adresleri tespit edilerek yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda; İş yerinin içerisine hazırlanmış sera düzeneği, saksılara dikili vaziyette 250 kök hint keneviri, kurutulmaya bırakılmış bin gram hint keneviri, 1 adet hassas terazi, satışa hazır hale getirilmiş 150 meşe kokain maddesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 500 lira ve 8 adet cep telefonu ele geçirildi.

4 şüpheli tutuklandı
Yapılan operasyonlar neticesinde uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden üretimi esnasında, üreticileri ile birlikte yakalanmaları sağlanırken gerek üretimi gerekse torbacı tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu maddelerin ulaşımı engellendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler M.Ç., H.Ç., B.E. ve A.S. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Ö.Y. ve M.K.E. isimli şahıslar adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü, gençleri hedef alan uyuşturucu madde satıcıları ve organizasyonları tespit edilerek, uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla artarak devam edeceğini duyurdu.

Atakan Şen 

 

Etiketler: İzmir polisi


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