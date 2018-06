İzmir Seçim Sonuçları-2018 Genel seçim sonuçları

İzmir seçim sonuçları 24 Haziran 2018 İzmir Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Genel Seçim Sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve bu konu ile ilgili araştırmalar yapılıyor. İzmir Seçim sonuçlarını bu sayfadan takip edebilirsiniz...

İZMİR SONUÇLARI

İzmir açılan sandık oranı: Yüzde 7,9

R. Tayyip Erdoğan 37

Muharrem İnce 49

Meral Akşener 6,9

Selahattin Demirtaş 6,3

Temel Karamollaoğlu 0,5

Doğu Perinçek 0,3

İZMİR seçim sonuçları

Seçmen sorgulama yapmak ve nerede oy kullanacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar birkaç basit seçmen sorgulama işlemi ile çok rahat bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Nerede oy kullanacağınızı ve seçmen sorgulama işlemleri için aşağıdaki linke tıklayabilir ve sonuçları sorgulayabilirsiniz.

OY NASIL KULLANILACAK?

Mührü, tercih ettiğiniz alanın dışına taşırmayın. Birden fazla alana mühür basmayın. Birleşik oy pusulasında tercih ettiğiniz alana “TERCİH” veya “EVET” mührünü basın ve mührün kurumasını bekleyin. Mühürlediğiniz yer dışta kalacak şekilde oy pusulasını katlayıp zarfa koyun. Zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.

24 Haziran'da seçmene iki pusula tek zarf verilecek. Oy pusulaların biri Cumhurbaşkanı seçimi için, diğer oy pusulası ise milletvekili seçimi için tercihe sunulacak.

Cumhurbaşkanı seçilecek olan oy pusulasının üzerinde Cumhurbaşkanı adaylarının fotoğrafı ve isimleri bulurken, Milletvekili seçilecek pusulanın üzerinde partilerin logosu ve isimleri yer alıyor olacak.

Her iki pusulanında altında yer alan içi boş yuvarlak alana tercih edilen bölgeye mühür basılacak. Tercih işleminin ardından iki oy pusulası da tek zarfın içerisine konularak sandığa atılacak.

Pusulada yalnızca tek bir partiye mühür basılmışsa, oy o partiye yazılıyor.

Pusulada yalnızca ittifaka mühür vurulmuşsa, oy ‘ittifak ortak oyları’ sütununa yazılıyor.

Pusulada hem ittifaka, hem de tek bir partiye mühür vurulmuşsa, oy o partiye atılmış sayılıyor.

Pusulada mühür ittifak bölümüne taşacak şekilde parti alanına vurulmuşsa, oy yine partiye sayılıyor.

Pusulada hem bir ittifaka, hem de birden çok partiye mühür basılmışsa, o takdirde bu oy ittifak için kullanılmış sayılıyor, ‘ittifak ortak oyları’ hanesine yazılıyor.

HANGİ PARTİ KAÇINCI SIRADA OLACAK?

1- Cumhur İttifakı

2- HÜDA-Par

3- Vatan Partisi

4- Halkların Demokratik Partisi

5- Bağımsız Türkiye Partisi

6- Millet İttifakı

SEÇMENE İKİ OY PUSULASI VERİLECEK

Seçmenlere verilecek iki oy pusulalarından birisi cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunacak.

Bu başlık altında Türkiye'de ilk kez cumhurbaşkanının halkın oyuyla belirlendiği 10 Ağustos 2014'deki seçimlerde olduğu gibi cumhurbaşkanı adaylarının isimleri ve fotoğrafları bulunacak. Bu oy pusulasında partilerin logoları ve yaptıkları ittifakların unvanları olmayacak.

İkinci oy pusulasında ise seçmenler milletvekili adaylarına oy verecek. Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.

SANDIĞA GİTMEDEN ÖNCE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

NEREDE OY KULLANACAKSINIZ: Seçmenler kayıtlı oldukları sandıklarda oy kullanabilecek. Oy vermeye seçmen bilgi kağıdınızla gidin. Seçmen kağıdınız ulaşmadıysa YSK’nın sitesinden, e-devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağınız yeri öğrenebilirsiniz.

TC NUMARALI KİMLİĞİNİZİ UNUTMAYIN: Oy verme günü yanınıza seçmen bilgi kağıdının yanısıra Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarasını taşıyan; TC Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensubu mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgeyi yanınızda bulundurmayı unutmayın.

BELGELERİNİZİ VERİN: Oyunuzu kullanırken sandık kurulu görevlisine kimliğinizi verin. Görevli seçmen listesinde isminizi bulur ve kontrollerini yaptıktan sonra oy pusulası, zarf ve mührü size vererek kabinde oyunuzu kullanmanızı ister.

İMZA ATILMALI: Zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.