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İzmir, şehidini son yolculuğuna uğurladı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde, teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Yüzbaşı Oğuz Özgür Çevik, memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.


21 Ekim 2016 14:16

Çukurca ilçesi Hisar Dağı’nda dün terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Yüzbaşı Oğuz Özgür Çevik şehit düştü. Çevik’in şehit haberi ise Aliağa ilçesindeki ailesini yasa boğdu. Hakkari'de yapılan resmi törenin ardından şehit Yüzbaşı Çevik'in cenazesi memleketi İzmir'e havayolu ile getirildi.
Şehidin cenaze namazı bugün Aliağa Merkez Camisi’nde kılındı. Cenaze törenine şehidin annesi Gülperi Çevik, babası Recep Çevik, kardeşleri, yakınları, Vali Erol Ayyılıdız, Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, AK Parti İzmir Milletvekilleri, CHP İzmir Milletvekillleri, MHP İzmir Milletvekilleri, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, askeri erkan ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Anne Gülperi Çevik, cenazede görevli bir üsteğmene dakikalarca sarıldı. Şehit annesi daha sonra oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunun başında, “Kınalım kuzum, beni bırakıp, nişanlını bırakıp nasıl gittin. Biz sensiz ne yaparız kuzum” diyerek gözyaşı döktü.
Cenaze namazının ardından şehit Yüzbaşı Oğuz Özgür Çevik'in cenazesi, Aliğa Kabrsitanlığı Şehitliği'ne defnedildi. 

Atakan Şen - Sinan Yeniçeri - Nimet Ergün

İZMİR

Etiketler: İzmir, şehit


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