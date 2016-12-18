Kayseri'de dün sabah bölücü terör örgütünün çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlediği bombalı saldırısı sonucu şehit düşen Er Serdar Amak için İzmir'in Menemen ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Yeni Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına şehidin babası Arif Amak, kardeşleri, yakınları, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti İzmir milletvekilleri, CHP İzmir milletvekilleri, MHP İzmir milletvekilleri, askeri erkan ve yaklaşık 2 bin İzmirli katıldı. Şehidin babası Arif Amak, “Terörün her türlüsünü Allah kahretsin. Oğlum son olsun'' dedi. Acılı baba, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öpüp dua etti.

Şehidin ağabeyi Sinan Amak ''Bu böyle kalmamalı. Bizden bir şehit varsa onlardan” diye bağırdığı sırada yakınları ağzını kapattı. Kılınan cenaze namazı sonrası şehit Piyade Er Serdar Amak'ın cenazesi Menemen Şehit Mezarlığı'na defnedildi.

Atakan Şen - Halil Karahan