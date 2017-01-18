Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında görevli çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı minibüsün geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce bombanın infilak ettirilmesi suretiyle düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Şenali Ocak’a, şehit düştüğü diğer meslektaşları ile dün Diyarbakır’da resmi tören düzenlenmişti. Resmi törenin ardından, şehidin cenazesi memleketi İzmir’e getirildi. Şehit polis memurunun cenaze namazı Bostanlı Beşikcioğlu Camii’nde kılındı. Cenazeye şehit Ocak’ın eşi Yelda Ocak, 1 yaşındaki oğlu Enes Ocak, babası Mehmet Ali Ocak, annesi Gönül Ocak, yakınları, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep, AK Parti ve CHP İzmir milletvekilleri, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, şehidin meslektaşları, askeri erkan ve yaklaşık 2 bin İzmirli katıldı. Şehidin annesi Gönül Ocak oğlunu Türk Bayrağı’na sarılı tabutuna sarılıp, "Sur ateşi beni yaktı. Kimse söndüremez. Şehit olmadan bir gün önce bana mesaj atmışı. Mesajında, ’Ana yerim çok iyi, beni merak etme. Buradaki kardeşlerim de iyi’ diye yazdı. Seni bu şekilde mi görecektim oğlum. 40 yaşında beni şehit anası yaptın" dedi. Şehit annesi, cenazede görevli oğlunun meslektaşına sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin eşi Yelda Ocak ise, ’’Öldüm ben. Olamaz. Oğlunun yürüdüğünü göremedin daha’’ diye gözyaşı döktü. Şehidin 1 yaşındaki oğlu Enes ise babasının Türk bayrağına sarılı tabutu başına getirilirken küçük Enes her şeyden habersiz babasının tabutuna baktı.

Kılınan cenaze namazından sonra şehidin naaşı Işıkkent Polis Şehitliği’ne defnedildi.

Atakan Şen - Sinan Yeniçeri