Diğer
Kategoriler

İzmir şehidini uğurladı

Diyarbakır’da düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen evli ve bir çocuk babası polis memuru Şenali Ocak memleketi İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesinin oğlunun tabutuna sarılarak feryat etmesiyse yürek dağladı.

İzmir şehidini uğurladı

18 Ocak 2017 14:33

Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında görevli çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı minibüsün geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce bombanın infilak ettirilmesi suretiyle düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Şenali Ocak’a, şehit düştüğü diğer meslektaşları ile dün Diyarbakır’da resmi tören düzenlenmişti. Resmi törenin ardından, şehidin cenazesi memleketi İzmir’e getirildi. Şehit polis memurunun cenaze namazı Bostanlı Beşikcioğlu Camii’nde kılındı. Cenazeye şehit Ocak’ın eşi Yelda Ocak, 1 yaşındaki oğlu Enes Ocak, babası Mehmet Ali Ocak, annesi Gönül Ocak, yakınları, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep, AK Parti ve CHP İzmir milletvekilleri, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, şehidin meslektaşları, askeri erkan ve yaklaşık 2 bin İzmirli katıldı. Şehidin annesi Gönül Ocak oğlunu Türk Bayrağı’na sarılı tabutuna sarılıp, "Sur ateşi beni yaktı. Kimse söndüremez. Şehit olmadan bir gün önce bana mesaj atmışı. Mesajında, ’Ana yerim çok iyi, beni merak etme. Buradaki kardeşlerim de iyi’ diye yazdı. Seni bu şekilde mi görecektim oğlum. 40 yaşında beni şehit anası yaptın" dedi. Şehit annesi, cenazede görevli oğlunun meslektaşına sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin eşi Yelda Ocak ise, ’’Öldüm ben. Olamaz. Oğlunun yürüdüğünü göremedin daha’’ diye gözyaşı döktü. Şehidin 1 yaşındaki oğlu Enes ise babasının Türk bayrağına sarılı tabutu başına getirilirken küçük Enes her şeyden habersiz babasının tabutuna baktı.

Kılınan cenaze namazından sonra şehidin naaşı Işıkkent Polis Şehitliği’ne defnedildi.

Atakan Şen - Sinan Yeniçeri


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!