İzmir Adliyesi'nde dün 16.00 sıralarında meydana gelen hain terör saldırısında şehit düşen polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can için İzmir Barosu'nda tören düzenlendi. Törende şehitlerin aileleri ağıtlar yakarken gözyaşları sel oldu. Törene Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ege Ordusu Komutanı Abdullah Recep, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti, CHP ve MHP İzmir milletvekilleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, İzmir Adliyesi çalışanları ve şehitlerin yakınları katıldı. Şehitlerin ailelerinin feryatları yürek burkarken, tören alanında “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları atıldı.

“Her yerde babamın ayak izleri var”

Şehit Musa Can’ın dershanede okuyan küçük kızı Başak Can, “Burada her yerde babamın ayak izleri var. Bir daha buraya gelemem. Buraya gelmemeliydim. Bu benim buraya son gelişim olacak. Onu öylece bırakıp gitmişler mi? Hiç mi yardım eden olmamış” dedi.

Can’ın Ankara Üniversitesi'nde okuyan büyük kızı Emine Can ise şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı dökerken, şehidin en büyük oğlu ise sinir krizi geçirdi. Şehit Can’ın kardeşleri de sinir krizi geçirerek, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

“Boşuna aldanıyorlar”

Törende konuşma yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şunları söyledi:

“Ateş düştüğü yeri yakar. Onlar vatanları, milletleri için şehit oldular. Makamların en üstüne yükseldiler. Saldırı sadece İzmir Adalet Sarayı’na değil Türkiye’ye yönelik bir saldırıdır. Türk milletinin birlik ve beraberliğine yönelik bir saldırıdır. Bu saldırı Türkiye’nin terörle mücadelesine asla zarar vermeyecektir. Türkiye bundan önce olduğu gibi en etkin şekilde terörün, teröristlerin, terör örgütlerinin sonunu getirene kadar mücadelesini sürecektir. Saldırıları yapanlar, arkasındaki karanlık güçler ‘bunları yaparsak Türkiye’nin terörle mücadelesi zaafa uğrar’ hesabı yapıyorlarsa boşuna aldanıyorlar. Türkiye mücadelesini artırarak devam edecektir.”

Alkışlarla uğurlandılar

Bakan Bozdağ’ın konuşmalarının ardından İzmir İl Müftüsü tarafından şehitler için dua edildi. Tören alanını dolduran vatandaşlar da dualar etti. Dua edilmesinin ardından şehitlerin naaşları alkışlarla uğurlandı. Şehitlerin tabutlarının üstüne karanfiller atıldı. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, şehitlerin cenazesine omuz vererek cenaze aracına kadar uğurladı.

Ali Gözeten - Atakan Şen - Ceren Atmaca - Halil Karahan - Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri