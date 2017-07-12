İzmir şehitlerini son yolculuğuna uğurladı

Manisa’nın Kula ilçesinde, Kula İlçe Jandarma Komutanlığında meydana gelen olayda, psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Nedim Abeş isimli kısa dönem jandarma er, gece nöbet esnasında koğuşa gelerek elindeki MP5 makineli tabanca ile arkadaşlarına ateş etmeye başladı. Abeş’in ateşlediği silahtan çıkan kurşunlarla Hüseyin Tolga Hepgül, Mümin Pınardağ ve Onur Sünnüoğlu şehir olurken 3 askerde yaralanmıştı. Olayın ardından Nedim Abeş kendisini de vurarak intihar etti.

Şehit olan erler Hüseyin Tolga Hepgül ve Onur Sünnüoğlu için bugün öğle namazını müteakip Gaziemir Gülhane Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına şehit Onur Sünnüoğlu’nun annesi Gülçin ve babası Cihangir Sünnüoğlu, yakınları; şehit Hüseyin Tolga Hepgül’ün annesi Yeşim, babası Oktay, kardeşi Masal, yakınları, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Abdullah Receb, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Pati ve CHP İzmir milletvekilleri İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir İl Jandarma Komutanı Hasan Koçyiğit, askeri erkan ve yaklaşık bin kişi katıldı.

Şehitlerin aileleri, Türk bayrağına sarılı naaşlara sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazının kılınmasının ardından, şehitlerin naaşları Kadife Kale Hava Şehitliğine defnedildi.

Atakan Şen - Sinan Yeniçeri