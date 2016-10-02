İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ödemiş Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile yapılan alım sözleşmesinin imza töreninde yaptığı konuşmada İzmir tarımının son 14 yılda Türkiye ortalamasının 2,5 katından fazla büyüdüğünü söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında ağaç, fidan, yoğurt, ayran ve zeytinyağı alımını kapsayan yeni alım sözleşmesiyle bölgedeki üreticinin yüzü bir kez daha güldü. İmzalanan son sözleşme kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, Sosyal Projeler Daire Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nın ürün alımı yapacağını belirten Başkan Kocaoğlu, emeği geçen tüm birimlere teşekkür etti. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kırsal kalkınma adına tarımın ve hayvancılığın geliştirilmesi için birçok proje yürüttüklerini belirtti. Kocaoğlu, 2000-2014 yılları arasında Türkiye tarımının reel olarak yüzde 2.1 büyüdüğünü hatırlatarak aynı zaman dilimi içinde İzmir tarımının ise yüzde 5.5 büyüdüğüne dikkat çekti. İzmir tarımının 14 senede Türkiye tarımından 2,5 kat fazla büyümesinin önemini vurgulayan Başkan Kocaoğlu, "Eğer birbirimize inanır, destekler, düzgün çalışırsak, ticaretin, tarımın kurallarını uygularsak tarımın da, kentin de kalkınmasını sağlamış oluruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak hangi şartlar altında olursa olsun tarıma ve üreticiye her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Tarımla ilgili kırsalla ilgili projelerimizde hiçbir durumda kesinti yapmayacağız" dedi.

"Üyeler kooperatifleri denetlemeli"

Başkan Aziz Kocaoğlu, Kiraz, Bayındır, Ödemiş ve Tire'de başarılı kooperatiflerle olumlu işler yaptıklarını vurgulayarak şunları kaydetti: "Kanun koyucu, üreticinin desteklenmesi için bütün kamu kurumlarına ve belediyelere, tarım ve hayvancılıkla uğraşan kooperatiflerden ihalesiz mal alabilme yetkisi veriyor. Bugün dünyanın en gelişmiş ülkeleri tarımda, kırsalda kooperatifçilikten başka bir yöntem kullanmıyor. Hollanda'da tarımsal üretimin yüzde 80'i kooperatifler eliyle gerçekleştiriliyor. Biz ise daha bu işin başlangıcındayız."

Kooperatiflerin üyeleri tarafından denetlenmesi gerektiğini ifade eden Başkan Aziz Kocaoğlu, "Bu yapının kirlenmemesi gerekiyor. Kooperatif enflasyonu kooperatiflerin zayıflamasına, yapması gerekeni yapamaz duruma gelmesine neden oluyor. Onun için güçlü kooperatif, güçlü birlik ve düzgün çalışmayla biz bu işin üstesinden geliriz" dedi.

"Malımız tarlada kalmayacak"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ürünlerin değerlendirilmesi için market zincirleriyle görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Yaptığımız girişimler sonucu, marketler hangi ürün olursa olsun istedikleri standartta paketlendiği takdirde piyasa fiyatından alacaklarını taahhüt ediyorlar. Yani malımız tarlada kalmayacak, çürümeyecek. Bunun için acilen paketleme ünitelerini kurmamız gerekiyor. Bu kapıdan hep beraber geçmek zorundayız" diye konuştu.

"Yatırımlar hızlanacak"

Bölgedeki yatırımların hızlanarak süreceğini de dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Belkahve'deki şantiyede bulunan 160 ton/saat kapasiteli asfalt tesisini Bergama'ya taşıdıklarını, Bayındır'a 220 ton/saat kapasiteli yeni tesis kurduklarını, merkezde ise 340 ton/saat kapasiteli tesisin hizmete girdiğini söyledi. Bir aya kadar Bayındır ve Bergama şantiyelerinin devreye girmesiyle asfalt üretiminin 4 kattan fazla artacağını belirten Başkan Kocaoğlu, "Muhtarlarımız biraz daha sabretsin, kenti yeni yıla çok daha iyi şekilde sokacağız. Eksiklerimizi, iş makinelerimizi tamamlayarak çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Ele güne muhtaç olmayalım"

Kocaoğlu, ülkede yaşanan sıkıntılı sürece de değindiği konuşmasını, "Bu işin panzehiri, birlik beraberliği sağlayacak olan 79 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Ben bu ülkenin çocuğu olarak, beni yetiştiren ailemden, devletime milletime kadar gücümün yettiği, aklımın erdiğince çalışmaya, vatanıma milletime layık olmaya çalışıyorum. Oy kullanmak, askerlik yapmak, vergi vermek gibi çalışmak da vatan görevimizdir. Hep birlikte çalışalım, üretelim, ele güne muhtaç olmayalım" sözleriyle noktaladı.

Ödemiş Belediye Başkan Mahmut Badem de törende yaptığı konuşmada, "Bugün İzmir Büyükşehir Belediyemizin yerelde kalkınma modelini üreticiye yansıtarak ürünlerinin kooperatifler eliyle alınmasını sağlayan sözleşmelerden birini imzalıyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Dünyaya açılacağız"

Bademli Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bilgi ise 2008'den bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları destekle büyük bir gelişme gösterdiklerini belirterek, artık hedeflerini dünya pazarlarına açılma şeklinde belirlediklerini söyledi. Köylüyü kalkındırmanın yolunun kooperatifçilikten geçtiğini vurgulayan Selçuk Bilgi, "Güçlerimizi birleştirerek büyük projeler peşinde olmamız daha doğru olur. Kooperatifimize verdiğiniz güç ve destekle örnek dünya kooperatiflerinden biri olmaya söz veriyoruz" diye konuştu.

Üreticiye 250 milyon TL'lik destek

Yerli üreticinin desteklenmesi amacıyla kooperatiflerle anlaşma yapan ve Türkiye’de sözleşmeli üretim modelini uygulayan ilk yerel yönetim olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2007 yılından bu güne fidan, mevsimlik çiçek, zeytinyağı, süt, yoğurt, peynir, bal ve patates gibi ihtiyaçlarını kooperatiflerden ve birliklerden sağlayarak yerli üreticiye yaklaşık 250 milyon TL katkıda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Okul Sütü projesine 2006, Süt Kuzusu projesine ise 2012 yılında başladı. Milli Eğitim Bakanlığının okullarda süt dağıtma kararı alması üzerine Büyükşehir Belediyesi okula gitmeyen 1-5 yaş arasındaki çocukları hedef alan Süt Kuzusu projesini başlattı. 2009 yılından itibaren proje kapsamında, yaklaşık 58 milyon 116 bin 968 litre süt karşılığında Tire Süt Kooperatifi'ne 145 milyon liralık ödeme yapıldı. İhtiyaçlı ailelere yapılan sosyal yardımlar için yoğurt, kaşar, lor, zeytinyağı, bal ve patates alımlarının yapıldığı üretici kooperatiflerine toplam 14 milyon 500 bin TL ödeme yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki park ve bahçelerin bitki ve fidan ihtiyaçlarını yine sözleşmeli üretim modeli ile ildeki üretici kooperatiflerinden temin etmesi sonucu, 2007 yılından bu güne kadar, toplam 55 milyon 500 bin TL bedelle 50 milyon adetin üzerinde bitki alımı yapıldı. Ayrıca üretici birliklerinden küçükbaş hayvan, arılı-arısız kovan ve arıcılık malzemeleri ile bal alımları da gerçekleştirildi.