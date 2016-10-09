ETİK'in özel yönetim raporlarının 30. sayısı, "2016 Ocak-Eylül Dönemi İzmir Turizmi Analizi" başlığıyla yayımlandı. Rapora göre, İzmir’e yılın 9 aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 42,6 azalarak 999 bin 499 kişiden 573 bin 418 kişiye geriledi. 9 aylık dönemde kent 426 bin 81 turist kaybetti. ETİK Exclusive AR-GE verilerine göre, 9 aylık dönemde İzmir’de havalimanı girişleri yüzde 31,9 azalarak 786 bin 432 kişiden 535 bin 763 kişiye indi. Öte yandan kruvaziyer trafiğinin durduğu kentte, deniz yoluyla gelen turist sayısı da yüzde 82,3 azalmayla 213 bin 67 kişiden 37 bin 655 kişiye düştü. İzmir turizminin 9 aylık dönemde yaşadığı turist kaybının yüzde 38'i kruvaziyer yolcu azalmasından kaynakladı. 2015'te 164 bin kruvaziyer turisti çeken İzmir 2016'da yalnızca 2 bin kişi alabildi. Kruvaziyer turizmi pazarının merkezi konumunda olan Alsancak Limanı girişleri ise 9 ayda yüzde 98,8 azaldı. 2016'nın dokuz aylık dönemini, İzmir turizminin ana pazarı olan Almanya yüzde 19, İngiltere yüzde 26, Hollanda da yüzde 30 dolayında gerilemeyle kapattı. Öte yandan İzmir turizmindeki düşüş Adnan Menderes Havalimanı girişlerinde yüzde 31,9, deniz yolu limanlarında ise yüzde 82,3 dolayında gerçekleşti.

"3 yıldaki kayıp 585 bin turist"

ETİK Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, İzmir turizminin 2013 yılından bu yana sürekli gerilediğini belirtti. 9 aylık dönemler göz önüne alındığında, İzmir turizminin son 3 yılda 585 bin turist kaybettiğini anlatan İşler, bu kaybın 521 bininin ise Türkiye turizminin krizde olduğu 2015-2016 döneminde oluştuğunu kaydetti. Rapordaki verilerin, İzmir'de turizm sektöründeki rekor düşüşün devam ettiğini ortaya koyduğunu ifade eden Mehmet İşler, “İzmir turizmindeki dibe vuruş, sektörün ne ölçüde darboğazda olduğunu gösteriyor” dedi.

“İzmir destek almalı”

Mehmet İşler, turizm acil eylem ve istihdam destek paketlerinde kapsam dışı bırakılan İzmir ve Ege'nin kapsama alınması isteğini yineleyerek şunları söyledi: “Bölgeler arasında ayrım yapılmasını doğru bulmuyoruz. Kriz bölgelerin tamamında. Antalya ve Muğla’ya sağlanan desteklerin İzmir ve Egeli turizmcilere de sağlanmasını bekliyoruz. İzmir’e direkt uçuşların artırılmasını istiyoruz. İzmir'in sadece tarifesiz uçak desteğinden yararlanması büyük haksızlık. Tarifeli seferlerden İzmir de destek almalı. A sınıfı acentelere verilen 6 bin dolarlık uçak desteğinden İzmir de yararlandırılmalı.”