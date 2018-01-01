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İzmir yeni yılı coşkuyla karşıladı

Tüm dünyada olduğu gibi İzmir’de 2018 yılını büyük coşkuyla karşıladı.

İzmir yeni yılı coşkuyla karşıladı

01 Ocak 2018 00:46

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen Cumhuriyet Meydanı konserinde bu yıl, Mirkelam ve Kargo sahne aldı. Sevilen rock grubu Kargo ile Mirkelam en güzel şarkılarını, meydanı dolduran binlerce kişiye seslendirdi. İkilinin şarkılarıyla doyasıya eğlenen İzmirliler, alkışları ve danslarıyla müziğe eşlik etti.

Yeni yıla girmeye son 10 saniye kala, binlerce kişi hep bir ağızdan saniyeleri geriye doğru sayarak yılbaşına girdi. Saatler 00.00’ı gösterdiğinde havai fişeklerle ve ışık gösterileriyle İzmir Körfezi üzeri renklendi. Konfetilerin de renklendirdiği gecede, İzmirliler Mirkelam’ın şarkılarıyla yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşamaya devam etti.

Mihrap Düzöz - Atakan Şen - Halil İbrahim Karabıyık

 

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