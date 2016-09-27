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İzmir'de 115 kilo esrar ele geçirildi

İzmir'de, dağıtılmak üzere hazır hale getirilmiş 115 kilo esrar, güvenlik güçlerinin nefes kesen operasyonu ile ele geçirildi.

İzmirde 115 kilo esrar ele geçirildi

27 Eylül 2016 14:51

İzmir Emniyeti Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği yönünde ihbar alınca çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takipte, uyuşturucu maddeyi M.C. (26) adlı kişinin, üvey babası olan E.Ö. (46) isimli şahısla birlikte getirdiğini belirleyen polis, iki şüphelinin maddeleri taşıdıkları kamyoneti durdurarak şahısları gözaltına aldı.

Yapılan aramada, şahısların işyerinde bulunan kitaplığın önündeki karton kutu içerisinde gazete kağıdına sarılı 2 kilo esrar maddesi ele geçirildi. İşyerinin içinde kamyonların yük için kullandığı 4 adet yük lastiği ve 1 adet stepne olmak üzere 5 adet lastik ile jant arasına gizlenmiş vaziyette şeffaf streçe sarılı halde 20 adet satışa hazır hale getirilmiş 113 kilo esrar maddesi bulundu.

Operasyon kapsamında toplam olarak 115 kilo esrar ele geçirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. (46), çıkarılmış olduğu mahkemece serbest bırakılırken, M.C. (26) ise tutuklandı. 

Etiketler: 115 kilo esrar, İzmir


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