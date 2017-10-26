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İzmir'de 13 kilo bonzai ele geçirildi

İzmir’de narkotik polisinin düzenlediği operasyonda yaklaşık 13 kilo bonzai maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İzmirde 13 kilo bonzai ele geçirildi

26 Ekim 2017 11:20

Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesinde uygulama noktasında denetim yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçta bulunan G.K.Ç. (27) ve T.Y.'nin (30) tedirgin hareketlerde bulunması üzerine narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada, aracın ön kaputuna gizlenmiş 12 kilo 420 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan G.K.Ç. ve T.Y., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın yoğun desteği ve bilgi paylaşımı yapan vatandaşlarımızın kimliklerinin hiçbir suretle deşifre edilmeyeceği, yeni kurulan WhatsApp Uyuşturucu İhbar Hattımıza (0552 155 35 35) gelecek olan ihbarlar ile tam saha çalışmalarımızla İzmir ilinde tek sokak satıcısı kalmayıncaya dek kararlılıkla bu mücadelemiz devam edecektir” denildi. 

Etiketler: bonzai, İzmir, uyuşturucu

 

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