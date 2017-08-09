İzmir'de 13 yaşındaki çocuğun sır ölümü

Olay, dün akşam saatlerinde Çimentepe Mahallesi 633. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki H.K. evinde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaşarak yere yığıldı. Eve gelen H.K.'nın ailesi çocuğu yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Bunun üzerine ailesi durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından H.K. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan H.K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Talihsiz çocuğun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Halil İbrahim Karabıyık