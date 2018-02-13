İzmir'de 16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Kadriye Mahallesi 635 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Ünal Atalayın ile kimliği belirsiz bir kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce, iddiaya göre kimliği belirsiz şahıs evine giderek tabanca aldı. Daha sonra söz konusu adrese dönen şahıs, 35 S 00288 plakalı servis minibüsü içerisinde oturan Ünal Atalayın'a kurşun yağdırdı. Olayda, şahsın tabancasından çıkan mermilerden biri Atalayın sırtına isabet etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Atalayın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Atalayın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Atalayın cansız bedeni, savcının incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, polis ekipleri bir görgü tanığının ifadesine başvurdu. Görgü tanığının verdiği ifadeden yola çıkan polis ekipleri, Atalayın'nı vuran 16 yaşındaki K.K. isimli şahsın olduğunu tespit etti. Harekete geçen polis, K.K. isimli şahsı evinde saklandığı sırada yakaladı. Suç aleti ile gözaltına alınan K.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Halil İbrahim Karabıyık