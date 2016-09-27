Kaza, bugün 18:00 sıralarında Yeşildere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabağlar istikametinden Konak yönüne doğru seyir halinde olan Burak H.(22), Mustafa Kemal Atatürk Köprülü Kavşağı yakınında 48 M 6253 plakalı motosikletinin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Yola düşen Burak H. ve arkasındaki arkadaşı Melis Kadriye U.(16) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler ise durumu hemen 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sürücü Burak H.’yi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Melis Kadriye U. ise İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Melis Kadriye U. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, sürücü Burak H.’nin durumunun iyi olduğu bildirildi. Melis Kadriye U.’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu’na Kaldırıldı. Genç kızın acı haberini alan yakınları sinir krizleri geçirdi. Sürücü Burak H.’nin daha önce de 2012 yılında Karabağlar ilçesi Yeşillik Caddesi’nde otomobiliyle 2 yaya çarptığı ve çaptığı yayalardan birinin kaldırıldığı hastanede öldüğü öğrenildi. Genç sürücü Burak H.’nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. Kaza sırasında Burak H.’nin ve Melis Kadriye U.’nun kask takıp takmadığı ise henüz belirlenemedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor



Halil İbrahim Karabıyık

İZMİR