İzmir'de 2 kişi terör örgütü propagandasından gözaltına alındı

İddiaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı, Ödemiş'te ikamet eden iki şahsın sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı bilgisi üzerine O.P. ve R. Ö. isimli şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan araştırma ve takip sonucunda şahısların sosyal medyada kendi adlarına açılmış hesaplarda terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı ve örgütü takdir edici paylaşımlarda bulundukları tespit edildi. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı, iki şahıs hakkında arama ve yakalama kararı çıkarttı. Savcılığın talimatı ile operasyon yapan ekipler, 2 şahsı oturdukları ikamette kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda bulunan 2 adet telefona ve 1 adet 1 TB harddiske incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.