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İzmir'de 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinde, uyuşturucu madde ticareti suçundan 2 kişi tutuklandı.


02 Şubat 2017 15:59

İzmir Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Konak ilçesinde şüpheli bir araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan 3 şahsın kimlik tespitinin yapıldığı sırada, araçtan inen bir şahsın aracın sol ön lastiğine doğru satışa hazır hale getirilmiş 20 adet 'meşe' olarak tabir edilen kokain maddesi attığı görülü. Uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi üzerine, araçta bulunan A.D.(24), B.A.(25) ve R.C.Ç.(25) gözaltına alındı.

Buca ilçesinde de baraka tarzı yapının önünde tedirgin davranışlar sergileyen ve görevli ekipleri gördüğü esnada üzerindeki yeleği atarak kaçma girişiminde bulunan Y.Y. (28), yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şahsın kaçtığı esnada attığı yeleğin cebinde satışa hazır hale getirilmiş 30 adet esrar maddesi ele geçirildi.
Şüphelilerden B.A. ve R.C.Ç. Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılırken, Y.Y. ve A.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından, gençleri uyuşturucu maddeyle zehirleyen 'torbacı' olarak tabir edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonların tüm hızıyla devam ettiği vurgulandı.

Etiketler: uyuşturucu satıcısı


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